Майк Помпео заявив, що військові США можуть заучити до вирішення кризи у Венесуелі. Фото: AFP

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Сполучені Штати Америки будуть готові підключити армію до вирішення венесуельської кризи.

У Вашингтоні не виключають можливість проведення військової операції. Збройній сили залучать у разі необхідності. При цьому у Білому домі хочуть побачити мирне вирішення проблеми у Венесуелі. Про це 1 травня в інтерв’ю Fox Business Network заявив глава Державного департаменту США Майк Помпео, передає ТАСС.

«Військова операція можлива. Якщо це буде потрібно, то США зробить це», — заявив він.

Така заява Помпео прозвучала наступного дня після масштабних акцій протесту у Венесуелі проти президента країни Ніколаса Мадуро.

Раніше лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявляв, що 1 травня в країні почнеться фінальна частина «Операції Свобода». Противник Мадуро закликав військовослужбовців Збройних сил Венесуели підтримати його та допомогти усунути від влади чинного президента.

Нагадаємо, 30 квітня Гуайдо закликав своїх прихильників виходити на вулиці. Він повідомив, що йому нібито вдалося домовитися з деякими частинами збройних сил країни та вони перейшли на сторону протестувальників. Під час демонстрацій силовики затримали понад 80 прихильників опозиції.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро вже був готовий втекти на Кубу, проте Москва відмовила його від цього кроку.