От стюардессы к королеве: правитель Таиланда женился накануне коронации на бывшей стюардессы, фото — Reuters

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Правитель Таиланда женился накануне своей коронации на бывшей стюардессе.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн официально объявил о том, что женился на генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой, сообщает 2 мая AFP.

Рама Х взошел на престол в 2016 году после смерти отца — короля Таиланда Пхумипхонома Адульядеты, который правил страной 70 лет. Согласно устоявшейся традиции династии Чакри, коронация каждого монарха осуществляется не сразу. Например, Рама IX взошел на престол в 1946 году, а короновался лишь через четыре года.

Коронация Махи Вачиралонгкорна пройдет со 2 по 6 мая. В историческом центре Бангкока ограничат продажу алкоголя. Избранница монарха раньше служила в спецподразделении Королевской гвардии и работала бортпроводницей в авиакомпании Thai Airways. В 2014 году Вачхиралонгкон назначил ее заместителем подразделения телохранителей, а в декабре 2016 года сделал Сутхиде генералом тайской армии.

Тайское телевидение показало кадры свадебной церемонии, на которой присутствовали, в частности, члены королевской семьи и королевские советники.

Известие о женитьбе короля с сотрудником собственной охраны стало для Таиланда неожиданностью. Сутхиде и короля неоднократно видели вместе, но официально эти отношения никогда не признавались.