Від стюардеси до королеви: правитель Таїланду одружився напередодні коронації на колишній бортпровідниці, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n121436-vid-stuardesy-do-korolevy-pravytel-tayilandu-odrujyvsya-naperedodni-koronaciyi-na-kolyshniy.html

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Правитель Таїланду одружився напередодні своєї коронації на колишній бортпровідниці.

Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн офіційно оголосив про те, що одружився з генералом Сутхіде Вачіралонгкорн, і назвав її королевою, повідомляє 2 травня AFP.

Рама Х зійшов на престол в 2016 році після смерті батька — короля Таїланду Пхуміпхонома Адул’ядети, який правив країною 70 років. Згідно з усталеною традицією династії Чакри, коронація кожного монарха здійснюється не відразу. Рама IX зійшов на престол в 1946 році, а коронувався лише через чотири роки.

Коронація Махи Вачіралонгкорна відбудеться з 2 по 6 травня. В історичному центрі Бангкоку обмежать продаж алкоголю. Обраниця монарха колись служила в спецпідрозділі Королівської гвардії і працювала бортпровідницею в авіакомпанії Thai Airways. У 2014 році Вачхіралонгкон призначив її заступником підрозділу тілоохоронців, а у грудні 2016 року зробив Сутхіде генералом тайської армії.

Тайське телебачення показало кадри весільної церемонії, на якій були присутні, зокрема, члени королівської родини та королівські радники.

Звістка про одруження короля зі співробітником власної охорони стала для Таїланду справжньою несподіванкою. Сутхіде і короля неодноразово бачили разом, але офіційно ці стосунки ніколи не визнавались.