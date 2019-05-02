ООН: Влада не зробила все необхідне для розслідування вбивств і смертей 2 травня. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n121459-oon-vlada-ne-zrobyla-vse-neobhidne-dlya-rozsliduvannya-vbyvstv-i-smertey-2-travnya.html

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Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ) дослідила розслідування смертей та вбивств під час пожежі в Одесі 2 травня 2014 року та заявила що влада не зробила все необхідне для забезпечення відповідних умов.

За даними ММПЛУ, деякі підозрювані втекли та залишилися поза межами правосуддя. Про це повідомляється у офіційному звіті організації.

Так, екс-заступник начальника управління Міністерства внутрішніх справ (МВС) в Одеській області та екс-начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області отримали російське громадянство.

За інформацією ММПЛУ, справи щодо високопоставлених посадовців міліції та ДСНС застрягли на етапі судового провадження. В ООН впевнені, що така ситуація обумовлена тим, що обвинувальні акти мають низьку якість і весь час повертаються до прокуратури для усунення недоліків.

У підсумку ММПЛУ зазначає, що українська влада не робить всього необхідного для забезпечення розслідування та переслідування за вбивства та насильницькі смерті 2 травня 2014 року.

Зазначимо, що, за інформацією поліції, винесено обвинувальний вирок щодо однієї особи, а щодо ще трьох осіб до суду направили обвинувальні акти.