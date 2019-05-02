Трагедія 2 травня 2014 року в Одесі: що відбувається у місті у п’яту річницю подій, фото — Думская

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Правоохоронці Одеси у день п’ятої річниці трагічних подій 2 травня 2014 року взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу. Встановлені фільтраційні пункти, на прилеглих вулицях обмежено рух транспорту. Підрозділи поліції діалогу супроводжуватимуть колони з демонстрантами.

На Куликовому полі та Соборній площі невдовзі розпочнуться масові заходи, пов’язані із роковинами подій. Вхід сюди можливий тільки через фільтраційні пункти. Людей, які прийшли вшанувати пам’ять загиблих, пропускають вільно, але перевіряють металошукачами. Щоправда, прохід на площу тільки один.

«Це обумовлено виключно завданням не допустити порушень публічного порядку та загрози життю і здоров’ю людей, які долучаться до вшанування пам’яті загиблих у Будинку профспілок», — повідомила прес-служба одеської Нацполіції.

Правоохоронці також попередили одеситів про відповідальність за використання символіки комуністичного та нацистського тоталітарних режимів і просила пам’ятати про страшні події, які стали приводом сьогоднішніх акцій.

Ще вчора у місті запровадили контроль на в’їздах у місто. На стаціонарних та додаткових постах силовики проводять ретельну перевірку автомобілів.

Загалом порядок у місті охоронятимуть 2,5 тис. правоохоронців, серед яких — 650 бійців Національної гвардії.

Нагадаємо, що 2 травня 2014 року під час масових заворушень в Одесі загинуло 48 осіб і понад 200 дістали поранення.