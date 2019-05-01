Поліція 2 травня посилено охоронятиме порядок Одесі. Фото: Южный курьер

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В Одесі 1 травня з 18:00 запровадили контроль на в’їзд у місто. На стаціонарних та додаткових постах силовики проводять ретельну перевірку автомобілів.

У четвер, 2 травня, в обласному центрі працюватимуть фільтраційні пункти та кінологи. Поліція закликає не приносити на Соборну площу та Куликове поле не приносити заборонені предмети та символіку. Про це сьогодні заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує прес-служба МВС.

Також завтра вранці поліція та військовослужбовці починають посилене патрулювання центральних вулиць міста, планується тимчасове обмеження руху окремими автошляхами. Підрозділи поліції діалогу супроводжуватимуть колони з демонстрантами.

За словами Ярового, 2 травня на посилений режим несення служби в Одесі заступає близько 2 тис. 500 правоохоронців, серед них — 650 бійців Національної гвардії. На бойовому чергуванні перебуватимуть також вибухотехіники, патрульні, піротехніки, пожежні розрахунки, слідчо-оперативні групи та прикордонники.

Як відомо, 2 травня 2014 року під час масових заворушень в Одесі загинуло 48 осіб і понад 200 дістали поранення.

Нагадаємо, минулоріч в Одесі 2 травня чергувала бронетехніка та бійці спецпідрозділів. Соборну площу та Куликове поле повністю закривали для руху транспорту та встановлювали залізний паркан з металодетектором.