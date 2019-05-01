Полиция 2 мая будет усиленно охранять порядок в Одессе. Фото: Южный курьер

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В Одессе 1 мая с 18:00 ввели контроль на въезд в город. На стационарных и дополнительных постах силовики проводят тщательную проверку автомобилей.

В четверг, 2 мая, в областном центре будут работать фильтрационные пункты и кинологи. Полиция призывает не приносить на Соборную площадь и Куликово поле не приносить запрещенные предметы и символику. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует пресс-служба МВД.

Также завтра утром полиция и военнослужащие начинают усиленное патрулирование центральных улиц города, планируется временное ограничение движения отдельными автодорогами. Подразделения полиции диалога будут сопровождать колонны с демонстрантами.

По словам Ярового, 2 мая на усиленный режим несения службы в Одессе заступает около 2 тыс. 500 правоохранителей, среди них — 650 бойцов Национальной гвардии. На боевом дежурстве будут находиться также взрывотехники, патрульные, пиротехники, пожарные расчеты, следственно-оперативные группы и пограничники.

Как известно, 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

Напомним, в прошлом году в Одессе 2 мая дежурила бронетехника и бойцы спецподразделений. Соборную площадь и Куликово поле полностью закрывали для движения транспорта и устанавливали железный забор с металлодетектором.