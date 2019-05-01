У Икера Касильяса произошел инфаркт миокарда. Фото: Super.ru

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Инфаркт миокарда во время тренировки произошел в голкипера португальского «Порту» Икера Касильяса.

Испанский футболист перенес острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки 1 мая. Касильяса сразу госпитализировали, а тренировки прервали. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте «Порту».

Сейчас состояние спортсмена стабильное, его жизни ничего не угрожает. Что касается футбола, то в этом сезоне вратарь не станет в рамку ворот. В нынешнем сезоне Касильяс провел в чемпионате Португалии 31 матч, а в Лиге чемпионов он сыграл в 10 матчах. Испанец помог «Порту» дойти до ¼ финала. За эту португальскую команду Касильяс выступает с 2015 года, сейчас футболисту 38 лет.

Касильяс — бывший капитан национальной сборной Испании. Со сборной он в 2008 и 2012 годах становился чемпионом Европы, в 2010 году выигрывал Чемпионат мира. Является лучшим голкипером мира 2008−2011 годов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Напомним, в марте в Бразилии молния ударила в футбольное поле. Это случилось в тот момент, когда на нем разминались футболисты команды «Насионал де-Сан-Домингуш». Вследствие удара молнии все спортсмены потеряли сознание.