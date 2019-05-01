Столкновения произошли в Париже во время митингов. Фото: thelocal.fr

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Во время первомайских беспорядков в Париже французские полицейские задержали 250 человек.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Франции, в сегодняшних демонстрациях, посвященных 1 Мая, принимают участие около 151 тыс. лиц. В 2018 году на митинги выходили 143 тыс. граждан. Об этом сегодня сообщает издание The Local.

В самом Париже количество митингующих официально насчитывает 20 тыс. лиц. Профсоюзы заявляют, что вывели на улицы 55 тыс. активистов. Поэтому сегодня в Париже митингуют и профсоюзные активисты, и представители движения «желтые жилеты», и антикапиталисты. Силовые структуры приведены в режим повышенной готовности. На улицах произошли столкновения, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Как известно, в ноябре 2018 года во Франции начали проходить масштабные акции протеста. Демонстрации устроило движение «желтые жилеты», сначала основную часть митингующих составляли автомобилисты, которые требовали снижения цен на топливо. Впоследствии перечень претензий протестующих значительно расширился, затронув другие аспекты внутренней политики, в том числе экологию и миграцию. Акции протеста начали регулярно происходить в разных городах страны.

Ранее сообщалось, что во время сегодняшних демонстраций в столице Франции возле железнодорожного вокзала Монпарнас произошли столкновения между агрессивными митингующими и сотрудниками правоохранительных ведомств. Отдельные люди в капюшонах и в черной одежде вели себя неадекватно — бросали камни в полицейских, крушили машины и витрины магазинов. Полиция применила спецсредства против активистов, были задержаны 165 человек.