Сутички сталися в Парижі під час мітингів. Фото: thelocal.fr

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Під час першотравневих заворушень у Парижі французькі поліцейські затримали 250 осіб.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Франції, в сьогоднішніх демонстраціях, присвячених 1 Травня, беруть участь близько 151 тис. осіб. У 2018 році на мітинги виходили 143 тис. громадян. Про це сьогодні повідомляє видання The Local.

У самому Парижі кількість мітингувальників офіційно нараховує 20 тис. осіб. Профспілки заявляють, що вивели на вулиці 55 тис. активістів. Тож сьогодні в Парижі мітингують і профспілкові активісти, і представники руху «жовті жилети», і антикапіталісти. Силові структури приведені в режим підвищеної готовності. На вулицях сталися сутички, поліція була змушена застосувати сльозогінний газ.

Як відомо, в листопаді 2018 року в Франції почали відбуватися масштабні акції протесту. Демонстрації влаштував рух «жовті жилети», спершу основну частину мітингувальників становили автомобілісти, які вимагали зниження цін на пальне. Згодом перелік претензій протестувальників значно розширився, торкнувшись й інших аспектів внутрішньої політики, в тому числі екологію та міграцію. Акції протесту почали регулярно відбуватися у різних містах країни.

Раніше повідомлялося, що під час сьогоднішніх демонстрацій у столиці Франції біля залізничного вокзалу Монпарнас сталися сутички між агресивними мітингувальниками та співробітниками правоохоронних відомств. Окремі люди в капюшонах та в чорному одязі вели себе неадекватно — кидали каміння в поліцейських, трощили машини та вітрини магазинів. Поліція застосувала спецзасоби проти активістів, було затримано 165 осіб.