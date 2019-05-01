Сільвіо Берлусконі довелося прооперувати. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n121427-eks-premiera-italiyi-berluskoni-terminovo-prooperuvaly.html

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Колишній прем'єр-міністр Італії та медіамагнат Сільвіо Берлусконі переніс хірургічну операцію.

Очікується, що політика вже за кілька днів випишуть, оскільки операція пройшла успішно. 82-річного Берлусконі днями госпіталізували через сильні болі в животі. Під час огляду лікарі знайшли закупорення в тонкому кишківнику, що спричиняло непрохідність. Саме тому знадобилося хірургічне втручання. Про це повідомляє Associated Press.

Берлусконі — один із найбагатших італійців, його статки оцінюють в розмірі 6 млрд дол. Раніше він заявляв, що планує взяти участь у виборах до Європарламенту, котрі відбудуться наприкінці травня. Однак його госпіталізація змусила порушити питання про доцільність цього балотування після тривалої заборони на займання державних посад.

Як відомо, в 2016 році Берлусконі зробили відкриту операцію на серці. У 2015 році йому на три роки заборонили в’їзд до України після відвідування окупованого Криму.

Нагадаємо, 30 квітня колишнього прем'єр-міністра Італії 82-річного Сільвіо Берлусконі швидка допомога доставила до лікарні Сан-Рафаеле в Мілані.