Сильвио Берлускони пришлось прооперировать. Фото: RT

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Бывший премьер-министр Италии и медиамагнат Сильвио Берлускони перенес хирургическую операцию.

Ожидается, что политика уже через несколько дней выпишут, поскольку операция прошла успешно. 82-летнего Берлускони на днях госпитализировали из-за сильных болей в животе. Во время осмотра врачи нашли закупорку в тонком кишечнике, что вызывала непроходимость. Именно поэтому понадобилось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Associated Press.

Берлускони — один из самых богатых итальянцев, его состояние оценивается в размере 6 млрд долл. Ранее он заявлял, что планирует принять участие в выборах в Европарламент, которые состоятся в конце мая. Однако его госпитализация заставила поднять вопрос о целесообразности этого баллотирования после длительного запрета на возможность занимать государственные должности.

Как известно, в 2016 году Берлускони сделали открытую операцию на сердце. В 2015 году ему на три года запретили въезд в Украину после посещения оккупированного Крыма.

Напомним, 30 апреля бывшего премьер-министра Италии 82-летнего Сильвио Берлускони скорая помощь доставила в больницу Сан-Рафаэле в Милане.