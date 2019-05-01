В Ікера Касільяса стався інфаркт міокарда. Фото: Super.ru

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Інфаркт міокарда під час тренування стався у голкіпера португальського «Порту» Ікера Касільяса.

Іспанський футболіст переніс гострий інфаркт міокарда під час ранкового тренування 1 травня. Касільяса відразу госпіталізували, а тренування перервали. Про це сьогодні повідомляється на офіційному сайті «Порту».

Наразі стан спортсмена стабільний, його життю нічого не загрожує. Щодо футболу, то в цьому сезоні воротар не стане в рамку воріт. У нинішньому сезоні Касільяс провів в чемпіонаті Португалії 31 матч, а в Лізі чемпіонів він зіграв в 10 матчах. Іспанець допоміг «Порту» дійти до ¼ фіналу. За цю португальську команду Касільяс виступає з 2015 року, наразі футболістові 38 років.

Касільяс — колишній капітан національної збірної Іспанії. Зі збірною він у 2008 та 2012 роках ставав чемпіоном Європи, в 2010 році вигравав Чемпіонат світу. Є найкращим голкіпером світу 2008—2011 років за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики.

Нагадаємо, у березні в Бразилії блискавка вдарила у футбольне поле. Це трапилося в той момент, коли на ньому розминалися футболісти команди «Насионал де Сан-Домінгуш». Внаслідок удару блискавки всі спортсмени знепритомніли.