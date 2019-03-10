От удара молнии все футболисты бразильской команды упали в обморок. Фото: DA Info Pro

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Racurs.ua

В Бразилии молния ударила в футбольное поле, когда на нем разминались футболисты команды «Насионал де Сан-Домингуш». В результате удара молнии все спортсмены упали в обморок.

Инцидент произошел в северо-восточном штате Бразилии в пятницу вечером, передает сегодня Newsru.com, ссылаясь на местный телеканал Globo.

По словам свидетелей, разминка футболистов началась в 17.30, а через три минуты они все упали на газон. Одноклубник пострадавших сначала решил, что его коллеги умерли. Он не пострадал, потому что во время удара молнии находился вне поля. Однако, по словам очевидцев происшествия, во время удара молнии не было дождя, а газон поля был сухим.

Отмечается, что футболистов получилось привести в чувство после сердечно-легочной реанимации. Троих спортсменов пришлось госпитализировать, однако они были выписаны из больницы после прохождения обследования.