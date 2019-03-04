Маньяк на поле: в Турции футболист пронес на матч лезвие и резал им оппонентов (ФОТО, ВИДЕО)

Мансур Чалар, фото — sportotosuperlig.org

https://racurs.ua/n118911-manyak-na-pole-v-turcii-futbolist-prones-na-match-lezvie-i-rezal-im-opponentov-foto-video.html

Racurs.ua

В Турции нашелся футболист, который стал претендентом на звание самого мерзкого спортсмена в истории.

Мансур Чалар из «Амедспора» пронес на матч лезвие и использовал его для нападения на футболистов «Сакарьяспора». Соперники не сразу поняли, в чем подвох, однако после окончания встречи опубликовали снимки порезов в соцсетях.

33-летний полузащитник Чалар спрятал в руке что-то похожее на лезвие и уже во время предматчевой рукопожатие начал наносить резаные раны соперникам. Чалар незаметными движениями нанес порезы сразу нескольким оппонентам.

Руководство «Амедспора» заявило, что Чалар не ранил игроков соперника, назвав появившуюся в сети информацию «грязной пропагандой». Но представители «Сакарьяспора» обратились в полицию.

«Амедспор» и «Сакарьяспор» выступают в третьей по силе турецкой лиге. Матч между командами завершился со счетом 1:1.