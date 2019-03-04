«Ходячие мертвецы» по-русски? В РФ медики отказываются перевозить трупы в морг (ВИДЕО)https://racurs.ua/n118910-hodyachie-mertvecy-po-russki-v-rf-mediki-otkazyvautsya-perevozit-umershih-v-morg-smi-video.htmlRacurs.ua
Сотрудники морга и правоохранители отказываются перевозить умерших в морг. Такая ситуация сложилась в одном из моргов Дальневосточного федерального округа в Российской Федерации.
Местные жители жалуются на то, что морг в Ленинском районе Еврейской автономной области ввел «самообслуживание» и отказывается вывозить умерших, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ГТРК «Бира».
В связи со сложившейся ситуацией, родственники умерших самостоятельно на своих машинах доставляют их тела в морг, заносят и укладывают в холодильники. Также отмечается, что подобная ситуация сложилась еще в нескольких районах области.
Правоохранители намерены разбираться со сложившейся ситуацией и отмечают, что, согласно закону, транспортировка тел должна происходить в специально оборудованном транспорте, с использованием носилок, спецмешков и дезинфицирующих средств.