«Ходячие мертвецы» по-русски? В РФ медики отказываются перевозить трупы в морг (ВИДЕО)

В России медики отказываются перевозить умерших в морг. Фото: Новости Одессы

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Сотрудники морга и правоохранители отказываются перевозить умерших в морг. Такая ситуация сложилась в одном из моргов Дальневосточного федерального округа в Российской Федерации.

Местные жители жалуются на то, что морг в Ленинском районе Еврейской автономной области ввел «самообслуживание» и отказывается вывозить умерших, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на ГТРК «Бира».

В связи со сложившейся ситуацией, родственники умерших самостоятельно на своих машинах доставляют их тела в морг, заносят и укладывают в холодильники. Также отмечается, что подобная ситуация сложилась еще в нескольких районах области.

Правоохранители намерены разбираться со сложившейся ситуацией и отмечают, что, согласно закону, транспортировка тел должна происходить в специально оборудованном транспорте, с использованием носилок, спецмешков и дезинфицирующих средств.