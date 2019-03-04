«Сходке» криминальных авторитетов в одном из ресторанов Киева помешала полиция (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители помешали встрече представителей криминального мира, фото: YouTube

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Racurs.ua

В Киеве правоохранители наведались в один из ресторанов, где проходила встреча криминальных авторитетов.

«Сходку» организовал «вор в законе» «Сафран», сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По информации правоохранителей, представители криминального мира планировали обсудить распределение власти и влияния на территории Украины. Так, руководитель «сходки» «вор в законе» Джачвлиани Лаша, уроженец Грузии, «коронованный» в 1985 году в Тбилиси, планировал стать «куратором» квартирных воров и разбойников.

Отмечается, что «Сафрана» ранее задерживали в Киеве с наркотиками, до 2017 года он находился в международном розыске за совершенные в Италии преступления — вымогательства и взяточничество.

Проверяется законность его пребывания в Украине.

Напомним, в конце декабря 2018 года на Харьковщине правоохранители наведались на поминки «вора в законе» Васи Коржа и задержали 20 человек, среди которых был «вор в законе» Валерсон. По информации полиции, тогда представители криминального мира также планировали обсудить будущую противоправную деятельность, в частности распределить «общак».