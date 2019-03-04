НАПК нашло правонарушения в действиях Таруты и Нефедова

Максим Нефедов, фото — Delo

https://racurs.ua/n118907-napk-nashlo-pravonarusheniya-v-deystviyah-taruty-i-nefedova.html

Racurs.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд админпротоколы в отношении народного депутата Сергея Таруты и первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства 4 марта.

Протокол в отношении народного депутата Украины Сергея Таруты составлен в связи с тем, что он использовал предоставленное ему право на депутатское обращение в частных интересах. В НАПК считают, что цель обращения не была связана с осуществлением Тарутой депутатской деятельности.

Пресс-служба не приводит детали случая, но указывает, что действия нардепа содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией. Ответственность за них предусмотрена ч. 2 ст. 172−7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУоАП.

Протокол составили и в отношении первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова. Он в свое время входил в состав наблюдательного совета ПАО «Каховский завод электросварочного оборудования». В НАПК считают, что Нефедов не прекратил полномочия в связи с назначением на должность в правительстве.

«Такие действия свидетельствуют о совершении правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172−4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности) КУоАП», — говорится в сообщении НАПК.

«Ракурс» сообщал, что 13 февраля НАПК направило предписания шести должностным лицам в связи с нарушением требований закона «О предотвращении коррупции». Речь шла об урегулировании конфликта интересов. Предписания вынесли министру образования и науки Украины Лилии Гриневич, министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву и главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.