Казка «Аяксу» триває, Мессі б’є «Ліверпуль», фото — УЄФА

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Ракурс

У Європі відбулися перші матчі ½ фіналу Ліги чемпіонів.

Амстердамський «Аякс» переміг на виїзді лондонський «Тоттенхем» 1:0 і зробив вагому заявку на вихід у фінал Ліги чемпіонів.

Голландці на попередніх стадіях плей-офф пройшли двох європейських грандів —"Реал" і «Ювентус».

Історія продовжилася на стадіоні «Тоттенхема», причому «Аякс» у п’ятому матчі плей-офф Ліги чемпіонів зіграв краще за гранда топ-чемпіонату. До речі, саме «Аякс» вибив у 2018 році із турніру київське «Динамо».

«Барселона» вдома приймала фіналіста минулої Ліги чемпіонів «Ліверпуль». Попри те, що гості з Великої Британії більше володіли ініціативою і пробивали по воротам іспанської команди, забивали у матчі тільки гравці «Барси».

Луіс Суарес та двічі Ліонель Мессі зробили рахунок 3:0, причому аргентинець другий гол забив феноменальним ударом зі штрафного удару із 32 метрів.

Матчі-відповіді відбудуться 6−7 травня.