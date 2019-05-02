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Ракурс
Казка «Аяксу» триває, Мессі б’є «Ліверпуль», фото — УЄФА

Казка «Аяксу» триває, Мессі б'є «Ліверпуль»: відеопідсумки перших півфіналів Ліги чемпіонів

2 тра 2019, 08:05
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У Європі відбулися перші матчі ½ фіналу Ліги чемпіонів.

Амстердамський «Аякс» переміг на виїзді лондонський «Тоттенхем» 1:0 і зробив вагому заявку на вихід у фінал Ліги чемпіонів.

Голландці на попередніх стадіях плей-офф пройшли двох європейських грандів —"Реал" і «Ювентус».

Історія продовжилася на стадіоні «Тоттенхема», причому «Аякс» у п’ятому матчі плей-офф Ліги чемпіонів зіграв краще за гранда топ-чемпіонату. До речі, саме «Аякс» вибив у 2018 році із турніру київське «Динамо».

«Барселона» вдома приймала фіналіста минулої Ліги чемпіонів «Ліверпуль». Попри те, що гості з Великої Британії більше володіли ініціативою і пробивали по воротам іспанської команди, забивали у матчі тільки гравці «Барси».

Луіс Суарес та двічі Ліонель Мессі зробили рахунок 3:0, причому аргентинець другий гол забив феноменальним ударом зі штрафного удару із 32 метрів.

Матчі-відповіді відбудуться 6−7 травня.

Джерело: Ракурс


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