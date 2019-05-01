В Усика відібрали пояс чемпіона за версією WBA. Фото: Александр Усик у Facebook

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Ракурс

Боксер із Росії Денис Лебедєв знову став чемпіоном світу в першій важкій вазі за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Раніше цим титулом володів українець Олександр Усик, якого WBA зобов’язало у березні провести захист титулу з Лебедєвим. Росіянин раніше володів статусом «чемпіона у відпустці». Після того як українець не захотів боксувати в першій важкій вазі, а почав готуватися до дебюту у надважкій вазі, організація вирішила відновити Лебедєва в статусі чемпіона. Про це 1 травня повідомила прес-служба промоутерської компанії «Мир Бокса».

Як відомо, російський боксер не брав участі в першому сезоні Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Саме в цьому турнірі переміг українець Усик. Ймовірно, що Лебедєв проведе наступний бій із маловідомим британським боксером Лоуренсом Колі.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик у своєму дебютному поєдинку в надважкій вазі зустрінеться з представником Камеруну Карлосом Такамом. Бій відбудеться 18 травня в Чикаго. Суперник українця на професійному рингу провів 36 боїв, у яких 28 разів вигравав нокаутами.

Свого часу Такам був чемпіоном світу за другорядною версією WBF, а впродовж 2011−2012 років був чемпіоном Африки. У 2017 році спортсмен претендував на чемпіонський титул, але програв два поєдинки проти Ентоні Джошуа та Дерека Чісори.