У МЗС України відреагували на російські паспорти українцям. Фото: NEWS.ru

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МЗС України вимагає від Росії невідкладно скасувати усі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки.

Українська держава не визнає указ президента РФ Володимира Путіна, спрямований на надання українцям російського громадянства. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, яке 1 травня було оприлюднене на веб-сторінці відомства.

У заяві відзначається, що підписаний Путіном указ щодо паспортів українцям на Донбасі та в Криму — юридично нікчемний та не має жодних правових наслідків й не визнаватиметься Україною.

У МЗС наголосили, що мета ухвалених російською стороною рішень щодо «захисту прав і свобод людини і громадянина» в ОРДЛО і в Криму — це справжній цинізм, оскільки саме Москва окупувала український півострів та розпалила ворожнечу на Донбасі.

Дипломати запевнили, що ноту протесту невідкладно вручать представникам МЗС Росії. У документі також йдеться про те, що Україна залишає за собою право на вжиття ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських громадян відповідно до міжнародного права та українського законодавства. Зазначається, що Київ і надалі працюватиме із міжнародними партнерами над посиленням консолідованого санкційного тиску на Кремль.

Нагадаємо, 1 травня російський президент Володимир Путін підписав указ «Про окремі категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку». Таким чином жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму можуть у спрощеному порядку отримати паспорти громадян РФ.