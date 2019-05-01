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Ракурс
Гевін Вільямсон позбувся посади. Фото: UA.NEWS

Главу Міноборони Великої Британії відправили у відставку через розголошення секретної інформації

1 тра 2019, 20:44
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Міністра оборони Великої Британії Гевіна Вільямсона 1 травня відправили у відставку.

Таке рішення прийняла глава британського уряду Тереза Мей через те, що чиновник незаконно видав секретну інформацію. Про це інформувала в середу канцелярія прем'єра, передає ТАСС.

Причиною відставки вказується розголошення Вільямсоном інформації, що обговорювалася на засіданні Ради з нацбезпеки Великої Британії. Зазначається, що Тереза Мей сьогодні ввечері попросила очільника Міноборони піти з посади, оскільки «втратила впевненість у його здатності виконувати функції міністра оборони члена кабінету міністрів».

Новим главою оборонного відомства призначена колишній міністр з питань міжнародного розвитку Пенні Мордонт.

Як відомо, Вільямсон був призначений парламентською секретарем казначейства і головним парламентським організатором більшості в Палаті громад під час формування в 2016 році уряду Терези Мей. У червні 2017 року зберіг свої посади при формуванні другого кабінету Мей. Восени 2017 року після відставки Майкла Феллона був призначений на посаду міністра оборони Великої Британії.

Нагадаємо, у лютому 2018 року міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що після Brexit Лондон та його союзники повинні бути готові застосовувати «сувору силу» для захисту своїх інтересів перед супротивниками в особі Росії та Китаю. Глава оборонного відомства тоді заявляв, що окупація українського Криму та отруєння Скрипалів у Солсбері не повинно пройти безслідно, Російська Федерація має відповісти за злочини.

Джерело: Ракурс


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