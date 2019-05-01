Гэвин Уильямсон лишился должности. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n121431-glavu-minoborony-velikobritanii-otpravili-v-otstavku-iz-za-razglasheniya-sekretnoy-informacii.html

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Министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона 1 мая отправили в отставку.

Такое решение приняла глава британского правительства Тереза Мэй из-за того, что чиновник незаконно выдал секретную информацию. Об этом информировала в среду канцелярия премьера, передает ТАСС.

Причиной отставки указывается распространение Уильямсоном секретной информации из заседания Совета по нацбезопасности Великобритании. Отмечается, что Тереза Мэй сегодня вечером попросила главу Минобороны уйти с должности, поскольку «потеряла уверенность в его способности выполнять функции министра обороны и члена кабинета министров».

Новым главой оборонного ведомства назначена бывший министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.

Как известно, Уильямсон был назначен парламентским секретарем казначейства и главным парламентским организатором большинства в Палате общин во время формирования в 2016 году правительству Терезы Мэй. В июне 2017 года сохранил свои должности при формировании второго кабинета Мэй. Осенью 2017 года после отставки Майкла Феллона был назначен на должность министра обороны Великобритании.

Напомним, в феврале 2018 года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что после Brexit Лондон и его союзники должны быть готовы применять «жесткую силу» для защиты своих интересов перед противниками в лице России и Китая. Глава оборонного ведомства тогда заявлял, что оккупация украинского Крыма и отравления Скрипалей в Солсбери не должны пройти бесследно, Российская Федерация должна ответить за преступления.