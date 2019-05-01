Путін спростив видачу паспортів РФ українцям. Фото: 112 Україна

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Видачу російських паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також окупованого Криму, спростив президент РФ Володимир Путін.

Російський президент підписав указ «Про окремі категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства РФ у спрощеному порядку». Документ 1 травня опублікували на сайті Кремля.

У спрощеному порядку громадянство РФ може даватися українцям, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, котрі народилися і постійно проживали в Криму, які виїхали за межі АРК до 18 березня 2014 року. Це ж стосується й дітей цих осіб, в тому числі усиновлених (удочерених), членів подружжя та батьків. Також стати громадянами РФ за спрощеною процедурою можуть громадяни України та особи без громадянства, які мають дозвіл на тимчасове проживання в Росії або вид на проживання в Росії.

Крім того, під указ Путіна підпадають особи, які мають посвідчення біженця, свідоцтво про надання тимчасового притулку на території Російської Федерації або свідоцтво учасника Державної програми зі сприяння добровільному переселенню до РФ співвітчизників, котрі проживають за кордоном, які постійно проживали на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України станом на 7 квітня 2014 року і 27 квітня 2014 року відповідно, а також їхнім дітям, у тому числі усиновленим, членам подружжя і батькам.

Раніше повідомлялося, що в Ростовській області Росії почали відкривати центри видачі паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей.

У Кремлі тим часом заявили, що розраховують домовитися із новим президентом України Володимиром Зеленським про спільне громадянство. А висловлювання Зеленського про готовність видавати всім росіянам українські паспорти Путін оцінив фразою «дуже добре».