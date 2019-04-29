В окупованому Луганську чергу в паспортний стіл займають з 4.00 ранку — ЗМІ / Фото: mtdata.ru

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В окупованому Луганську черги до підконтрольного РФ паспортного столу деякі місцеві мешканці займають ще о 4.00. Таким чином вони планують якнайшвидше отримати псевдодокументи терористичної організації ЛНР, щоб потім скористатися «пільгами для отримання російських паспортів».

«Ми тут безправні. Це може змінити ситуацію. Можна день помучитися і здати документи на паспорт ЛНР», — на умовах анонімності сказав мешканець окупованого міста, пише LIGA.net.

Інший місцевий житель повідомив, що пільги спочатку отримають ті, хто має паспорт ЛНР.

«Але спочатку отримають силові структури (бойовики — ред.), потім „міністерства“», — пояснив він.

На думку ще одного співрозмовника, мешканці окупованого Луганська вважають, що отримання російських паспортів якимось чином припинить війну. Паспорти має намір отримати і проросійськи налаштована молодь.

«У них немає рідних в Україні. Тому їм простіше отримати паспорт ЛНР. Молодь, учні, звичайно, хочуть. Вони поїдуть, куди завгодно потім — і жити, і працювати, і переселяться на схід Росії», — уточнив житель Луганська.

Водночас ще одна співрозмовниця розповіла журналістам, що ті, хто отримує українські пенсії, не хочуть ризикувати. За словами луганчанки, це стосується і тих, хто має родичів на підконтрольній Україні території.

Окрім цього, відмовляються отримувати паспорти РФ й опитані мешканці Луганська, які підтримують Україну.

Нагадаємо, 24 квітня Кремль опублікував указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованих районів Луганської та Донецької областей України. За словами помічника Путіна Владислава Суркова, такі дії російської влади стали результатом «боргу Росії» перед жителями окупованих територій. Ця новина набула значного резонансу.

Офіційний Київ звернувся до Радбезу ООН з приводу цієї ситуації, також відреагувало МЗС, чинний президент Петро Порошенко та команда новообраного глави держави Володимира Зеленського. На думку політтехнологів, тепер будь-які дії в зоні операції Об'єднаних сил Москва може трактувати як акт агресії щодо російських громадян.