Відпочинок у Туреччині завершено: Зеленський повертається до України / Фото: Anadolu Agency

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Новообраний президент Володимир Зеленський завершив відпочинок на популярному турецькому курорті в Бодрумі і повернувся в Україну рейсом авіакомпанії Turkish Airlines. На південному заході сусідньої країни політик разом з сім'єю провів три дні.

У понеділок вранці, 29 квітня, подружжя Зеленських покинуло п’ятизірковий готель курортного району Бодрума, пише Anadolu Agency.

ЗМІ Туреччини зауважили, що Зеленський під час відпочинку жартував зі співробітниками ресторану, встиг попрацювати кухарем, посмаживши м’ясо на грилі.

Сьогодні біля VIP-терміналу аеропорту Milas-Bodrum шоумена проводжали губернатор Мугла Есенгул Джівелек і очільник виконавчої влади району Мілас Ерен Араслан.

Нагадаємо, телевізійний комік переміг на виборах президента України, заручившись підтримкою 73,22% виборців. Чинний президент Петро Порошенко набрав 24,45% голосів.