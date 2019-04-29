Отдых в Турции завершен: Зеленский возвращается в Украину / Фото: Anadolu Agency

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Новоизбранный президент Владимир Зеленский завершил отдых на популярном турецком курорте в Бодруме и вернулся в Украину рейсом авиакомпании Turkish Airlines. На юго-западе соседней страны политик вместе с семьей провел три дня.

В понедельник утром, 29 апреля, чета Зеленских покинула пятизвездочную гостиницу курортного района Бодрума, пишет Anadolu Agency.

СМИ Турции отметили, что Зеленский в ходе отдыха шутил с сотрудниками ресторана, успел поработать поваром, пожарив мясо на гриле.

Сегодня у VIP-терминала аэропорта Milas-Bodrum шоумена провожали губернатор Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Напомним, телевизионный комик победил на выборах президента Украины, заручившись поддержкой 73,22% избирателей. Действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.