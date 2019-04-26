Он устал: соцсети о внезапном отпуске Зеленского в Турции (ФОТО)https://racurs.ua/n121292-on-ustal-socseti-o-vnezapnom-otpuske-zelenskogo-v-turcii-foto.htmlРакурс
Социальные сети встряхнула новость о внезапном отпуске в Турции победителя президентских выборов.
В комментариях об этой новости мнения разделилсь. Кто-то не видит ничего плохого в вояже шоумена к морю, другие считают, что ему следует не терять ни одного дня и учиться быть президентом.
Пользователи возмутились тем, что сейчас не лучшее время для отдыха, поскольку на этой неделе Кремль начал выдавать российские паспорта в ОРДЛО. Кроме того, сейчас Зеленский, у которого нет достаточного управленческого опыта, мог бы приобретать его.
Другие не видят в этом ничего ужасного, поскольку Зеленский до сих пор не вступил в должность президента. Например, журналистка Соня Кошкина не видит проблемы в поездке Зеленского в Турцию, но посоветовала ему воздержаться от участия в концерте «95 квартала» и отменить анонсированные на 23 и 25 мая выступления.
Часть пользователей шутит, что «Зеленский устал».