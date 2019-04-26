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Ракурс
Он устал: соцсети о внезапной отпуск Зеленского в Турцию, фото - Reuters

Он устал: соцсети о внезапном отпуске Зеленского в Турции (ФОТО)

26 апр 2019, 15:55
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Социальные сети встряхнула новость о внезапном отпуске в Турции победителя президентских выборов.

В комментариях об этой новости мнения разделилсь. Кто-то не видит ничего плохого в вояже шоумена к морю, другие считают, что ему следует не терять ни одного дня и учиться быть президентом.

Пользователи возмутились тем, что сейчас не лучшее время для отдыха, поскольку на этой неделе Кремль начал выдавать российские паспорта в ОРДЛО. Кроме того, сейчас Зеленский, у которого нет достаточного управленческого опыта, мог бы приобретать его.

Другие не видят в этом ничего ужасного, поскольку Зеленский до сих пор не вступил в должность президента. Например, журналистка Соня Кошкина не видит проблемы в поездке Зеленского в Турцию, но посоветовала ему воздержаться от участия в концерте «95 квартала» и отменить анонсированные на 23 и 25 мая выступления.

Часть пользователей шутит, что «Зеленский устал».

Источник: Ракурс


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