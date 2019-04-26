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Погода в Украине 27 апреля преимущественно солнечная, но на западе грозы. Фото: Ракурс

Погода в Украине 27 апреля преимущественно солнечная, но на западе грозы (КАРТА)

26 апр 2019, 15:47
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Погода в Украине 27 апреля порадует теплом, однако в западных областях ожидается дождь с грозой. Синоптики обещают, что в остальных областях завтра будет солнечно.

Столбики термометров днем ​​поднимутся до 22−24° на востоке и 23−26° тепла в западных областях, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 27 апреля ожидается теплая, но днем будет дождь с грозой. Синоптики прогнозируют 8−10° тепла ночью и 22−24° выше нуля днем. Ветер будет южный, со скоростью 5−10 м/с.

Во Львове 27 апреля прогнозируют тепло и дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 10−12° тепла, а днем ​​поднимется до 24−26° выше нуля.

Погода в Днепре 27 апреля будет теплой. Осадки не предвидятся. Синоптики прогнозируют 8−10° выше нуля ночью, а днем ​​температура воздуха составит 22−24° тепла.

В Харькове 27 апреля будет тепло. Синоптики обещают, что осадков не будет. Столбики термометров ночью покажут 8−10° тепла, а днем ​​температура воздуха прогреется до 23−25°.

Погода в Одессе 27 апреля будет солнечной и без осадков. Температура воздуха ночью будет 6−8° тепла, а днем ​​составит всего 16−18° выше нуля.

Погода в Украине 27 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Метеорологи обещают, что магнитные бури 27 апреля в Киеве не ожидаются. Днем будут небольшие возмущения магнитного поля Земли.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 апреля. Фото: gismeteo

Источник: Ракурс


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