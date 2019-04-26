Погода в Україні 27 квітня переважно сонячна, але на заході грози. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 27 квітня порадує теплом, проте в західних областях очікується дощ з грозою. Синоптики обіцяють, що в інших областях завтра буде сонячно.

Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 22−24 ° на сході і 23−26 ° тепла в західних областях, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 27 квітня очікується тепла, але вдень буде дощ з грозою. Синоптики прогнозують 8−10° тепла вночі і 22−24° вище нуля вдень. Вітер буде південний, зі швидкістю 5−10 м/с.

У Львові 27 квітня прогнозують тепло і дощ з грозою. Температура повітря вночі становитиме 10−12° тепла, а вдень підніметься до 24−26° вище нуля.

Погода в Дніпрі 27 квітня буде теплою. Опади не передбачаються. Синоптики прогнозують 8−10° вище нуля вночі, а вдень температура повітря становитиме 22−24° тепла.

У Харкові 27 квітня буде тепло. Синоптики обіцяють, що опадів не буде. Стовпчики термометрів вночі покажуть 8−10° тепла, а вдень температура повітря прогріється до 23−25 °.

Погода в Одесі 27 квітня буде сонячною і без опадів. Температура повітря вночі буде 6−8° тепла, а вдень становитиме всього 16−18° вище нуля.

Метеорологи обіцяють, що магнітні бурі 27 квітня в Києві не очікуються. Днем будуть невеликі хвилювання магнітного поля Землі.