Він втомився: соцмережі про раптову відпустку Зеленського до Туреччини, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n121292-vin-vtomyvsya-socmereji-pro-raptovu-vidpustku-zelenskogo-do-turechchyny-foto.html

Ракурс

Соціальні мережі струсонула новина про раптову відпустку переможця президентських виборів до Туреччини.

У коментарях про цю новину думки розділилися. Хтось не бачить нічого поганого у вояжі шоумена до моря, інші вважають, що йому не варто втрачати часу і швидше вчитися бути президентом.

Користувачі обурились тим, що зараз не найкращий час для відпочинку, адже цього тижня Кремль розпочав видавати російські паспорти в ОРДЛО. Крім того, наразі Зеленський, у якого немає достатнього управлінського досвіду, міг би набувати його.

Інші не бачать в цьому нічого жахливого, адже Зеленський досі не вступив на посаду президента. Наприклад, журналістка Соня Кошкіна не бачить проблеми у поїздці Зеленського до Туреччини, але порадила йому утриматися від участі в концерті «95 кварталу» і скасувати анонсовані на 23 і 25 травня виступи.

Частина користувачів жартує, що «Зеленський втомився».