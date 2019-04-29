Рейтинг мировых военных расходов SIPRI: сколько тратит Украина / Фото: Прямий

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Мировые военные расходы в прошлом году выросли до 1,8 трлн долл., что на 2,6% больше, чем в 2017 году. Этот показатель является самым высоким с 1988 года, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) от 29 апреля.

«В прошлом году глобальные военные расходы составили 2,1% мирового ВВП или 239 долл. на человека», — говорится в отчете SIPRI.

Военные расходы Украины в 2018 году выросли на 21% до 4,8 млрд долл.

В топ-5 стран с крупнейшими военными расходами в мире входят США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Совокупно их доля в мировых расходах достигает 60%. Например, США в прошлом году потратили на оборону 649 млрд долл., Китай — 250 млрд долл. В SIPRI также отмечают, что военные расходы Пекина растут на протяжении последних 24 лет.

Увеличили свои военные расходы поляки — на 8,9% до 11,6 млрд долл., а болгары, латыши, литовцы и румыны — в пределах 18−24%.

В SIPRI констатируют, что такой рост для стран Европы обусловлено агрессией России.

Военные расходы Москвы в прошлом году составили 61,4 млрд долл. (на 3,5% меньше по сравнению с 2017 годом).

Военные расходы включают в себя расходы правительства на текущую военную деятельность и вооруженные силы (зарплату и помощь, оперативные расходы, закупки вооружения и военной техники, военное строительство, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, тыловое обеспечение).

Напомним, ранее в SIPRI сообщали, что Украина занимает 12-ю строчку в рейтинге крупнейших мировых экспортеров оружия.