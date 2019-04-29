Рейтинг світових військових витрат SIPRI: яке місце посідає Україна

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Торік світові військові витрати зросли до 1,8 трлн дол., що на 2,6% більше, аніж у 2017 році і є найвищим показником з 1988 року. Про це йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) від 29 квітня.

«Торік глобальні військові витрати склали 2,1% світового ВВП або 239 дол. на особу», — йдеться у звіті SIPRI.

Військові витрати України у 2018 році зросли на 21% до 4,8млрд дол.

До топ-5 країн з найбільшими військовими витратами у світі увійшли США, Китай, Саудівська Аравія, Індія та Франція. Сукупно їхня частка у світових витратах сягає 60%. Наприклад, США торік витратили на оборону 649 млрд дол., Китай — 250 млрд дол. У SIPRI також додають, що військові витрати Пекіна зростають впродовж останніх 24-х років.

Також збільшили свої військові витрати поляки — на 8,9% до 11,6 млрд дол., а болгари, латвійці, литовці та румуни — у межах 18−24%.

У SIPRI констатують, що таке зростання для країн Європи обумовлене агресією Росії.

Військові витрати Москви торік склали 61,4 млрд дол. (на 3,5% менше порівняно з 2017 роком).

Військові витрати включають в себе витрати уряду на поточну військову діяльність і збройні сили (зарплатню і допомогу, оперативні витрати, закупівлі озброєння та військової техніки, військове будівництво, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, тилове забезпечення).

Нагадаємо, раніше у SIPRI повідомляли, що Україна посідає 12-ту сходинку в рейтингу найбільших світових експортерів зброї.