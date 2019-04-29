В оккупированном Луганске очередь в паспортный стол занимают с 4.00 утра - СМИ / Фото: mtdata.ru

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В оккупированном Луганске очереди в подконтрольный РФ паспортный стол некоторые местные жители занимают еще в 4.00. Таким образом они планируют как можно быстрее получить псевдодокумент террористической организации ЛНР, чтобы потом воспользоваться «льготами для получения российских паспортов».

«Мы здесь бесправны. Это может изменить ситуацию. Можно день помучаться и сдать документы на паспорт ЛНР», — на условиях анонимности сказал житель оккупированного города, пишет LIGA.net.

Другой луганчанин сообщил, что льготы изначально получат те, у кого есть паспорт ЛНР.

«Но сначала получат силовые структуры (боевики — ред.), потом „министерства“», — пояснил он.

По мнению еще одного собеседника, жители оккупированного Луганска считают, что получение российских паспортов каким-то образом прекратит войну. Паспорта намерены получить и пророссийски настроенная молодежь.

«У них нет родных в Украине. Поэтому им проще получить паспорт ЛНР. Молодежь, ученики, конечно, хотят. Они поедут, куда угодно потом — и жить, и работать, и переселятся на восток России», — уточнил житель Луганска.

В то же время еще одна собеседница рассказала журналистам, что те, кто получает украинские пенсии, не хотят рисковать. По словам луганчанки, это касается и тех, у кого есть родственники на подконтрольной Украине территории.

Кроме этого, отказываются получать паспорта РФ и опрошенные жители Луганска, которые поддерживают Украину.

Напомним, 24 апреля Кремль опубликовал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями оккупированных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По словам помощника Путина Владислава Суркова, такие действия российских властей стали результатом «долга России» перед жителями оккупированных территорий. Эта новость получила значительный резонанс.

Официальный Киев обратился в Совбез ООН по поводу этой ситуации, также отреагировал МИД, действующий президент Петр Порошенко и команда новоизбранного главы государства Владимира Зеленского. По мнению политтехнологов, теперь любые действия в зоне операции Объединенных сил Москва может трактовать как акт агрессии в отношении российских граждан.