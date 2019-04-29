Російські паспорти для ОРДЛО: Путін озвучив нові вимоги до України, у Ростовській області відкрили центр видачі

Російські паспорти для ОРДЛО, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n121371-rosiyski-pasporty-dlya-ordlo-putin-ozvuchyv-novi-vymogy-do-ukrayiny-u-rostovskiy-oblasti.html

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У Ростовській області Росії почали відкривати центри видачі паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Перший такий пункт, який даруватиме російське громадянство жителям фейкової ЛНР, 29 квітня відкрили у Новошахтинську, повідомляє російське держагенство «РИА-Новости».

Аналогічний центр відкриють у вівторок, 30 квітня, для жителів так званої ДНР. Росіяни заявили, що приймати заяви від мешканців ОРДЛО будуть уповноважені особи в Донецьку та Луганську, а в Ростовській області їх тільки розглядатимуть і видаватимуть готові документи. Відповідно до указу президента РФ Путіна, увесь процес має триватиме не довше трьох місяців, а звернутися за російським паспортом можна буде, не відмовляючись від громадянства України.

Центр у Новошахтинську призначений для обробки до 200 заяв на день. Сюди охочі отримати паспорт РФ мусять приїхати вже за готовим документом.

Тим часом Путін заявив, що вигоду від спільного громадянства зможуть отримати і росіяни, і українці, передає агенція Reuters. Крім того, він закликав переможця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського «відновити в правах колишнього президента Грузії і екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі», який був позбавлений українського громадянства.

Путін заявив, що розраховує домовитися із Зеленським про спільне громадянство. А висловлювання Зеленського про готовність видавати всім росіянам українські паспорти Путін оцінив фразою «дуже добре».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу у Москві повідомив, що після отримання паспортів РФ жителі Донбасу не перестануть бути громадянами України і зможуть голосувати, оскільки це «передбачено мінськими угодами».

«Вони ж були громадянами України і не перестають бути ними, якщо вони цього самі не забажають», — сказав Пєсков.

Він також заявив, що наразі «відсутнє розуміння, чи буде обов’язковим переїзд до Росії для громадян України у разі отримання ними громадянства РФ».

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким право на отримання громадянства РФ за спрощеним порядком отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок уже засудили в Україні, Євросоюзі та США.

Згодом Путін заявив, що допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу.