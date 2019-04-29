Бойові кити ВМС РФ: у Норвегії виявили білугу з російським обладнанням

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Білих китів можуть спеціально тренувати військово-морські сили Росії. До такої думки схиляються біологи з Норвегії, які нещодавно натрапили на білугу з кріпленням з написами «обладнання Санкт-Петербурга».

Норвезькі морські біологи вважають, що російський флот реалізовує програму з використання підводних ссавців як спецсил, пише Guardian.

Рибаки з села Інга розповіли, як минулого тижня білуга підпливла до їхніх човнів. Кит був оповитий кріпленням, на яке, ймовірно, встановлювалася камера або зброя. Рибалки зазначили, що кит був дружелюбним. На другий день їм вдалося зняти обвіс, на якому виявили напис: «Обладнання Санкт-Петербурга».

За словами професора Арктичного університету Одена Рікардсена, російські дослідники заперечують будь-яке відношення до китів і не виключають ймовірну причетність морських сил у Мурманську.

«Ми знаємо, що в Росії траплялося, що китів тримали у полоні, і що деяких із них випускали», — каже Рікардсен.

Guardian нагадує, що у 1980-х роках у СССР діяла програма військового тренування дельфінів. Згідно з офіційними даними, її закрили у 1990-х роках. Разом з тим, у 2017 році телеканал міноборони РФ зазначав, що російський ВМС знову почав тренувати китів, морських котиків і дельфінів у полярних водах. Також Мурманський інститут досліджень морської біології нещодавно вивчав, чи можуть кити-білуги охороняти морські бази в Арктиці.