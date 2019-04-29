У Кремлі заявили, що ретельно фіксують заяви Зеленського щодо паспортів РФ / Фото: LigaNews.net

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Заяву Володимира Зеленського, який напередодні прокоментував ініціативу президента РФ Володимира Путіна щодо видачі російських паспортів всім громадянам України, у Кремлі взяли до уваги. Про це журналістам заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Дійсно, йде обмін заявами. Ми все ретельно фіксуємо, беремо до уваги», — заявив Пєсков, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Раніше Зеленський запропонував президенту РФ припинити погрожувати і тиснути. 27 квітня Путін заявив, що думає над спрощенням процедури отримання російського громадянства не лише для мешканців окупованих територій Донбасу, але й для всіх громадян України. Також в Кремлі заявляли, що першою темою можливих переговорів із Зеленським буде врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, 24 квітня Кремль опублікував указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованих районів Луганської та Донецької областей України. За словами помічника Путіна Владислава Суркова, такі дії російської влади стали результатом «боргу Росії» перед жителями окупованих територій. Офіційний Київ звернувся до Радбезу ООН з приводу цієї ситуації, також відреагувало МЗС, чинний президент Петро Порошенко та команда новообраного глави держави Володимира Зеленського. На думку політтехнологів, тепер будь-які дії в зоні операції Об'єднаних сил Москва може трактувати як акт агресії щодо російських громадян.