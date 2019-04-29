В Кремле заявили, что тщательно фиксируют заявления Зеленского о паспортах РФ

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Ракурс

Заявление Владимира Зеленского, который накануне прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины, принято во внимание. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Действительно, идет обмен заявлениями. Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», — заявил Песков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ прекратить угрожать и давить. 27 апреля Путин заявил, что думает над упрощением процедуры получения российского гражданства не только для жителей оккупированных территорий Донбасса, но и для всех граждан Украины. Также в Кремле заявляли, что первой темой возможных переговоров с Зеленским будет урегулирование в Донбассе.

Напомним, 24 апреля Кремль опубликовал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями оккупированных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По словам помощника Путина Владислава Суркова, такие действия российских властей стали результатом «долга России» перед жителями оккупированных территорий. Официальный Киев обратился в Совбез ООН по поводу этой ситуации, также отреагировал МИД, действующий президент Петр Порошенко и команда новоизбранного главы государства Владимира Зеленского. По мнению политтехнологов, теперь любые действия в зоне операции Объединенных сил Москва может трактовать как акт агрессии в отношении российских граждан.

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