Россия не поняла намек: в Сенате США призвали ужесточить санкции против Кремля / Фото: OnSmi.ru

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Усилить санкции США против России призвал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Нам нужно больше санкций, а не меньше», — сказал Грэм, заявив, что очевидно, в РФ не поняли месседж (предыдущие санкции не достигли желаемого результата — ред), пишет Bloomberg.

Грэм также раскритиковал высказывания советника и зятя президента Джареда Кушнера относительно незначительного влияния вмешательства Москвы в американские президентские выборы 2016 года. Недавно Кушнер охарактеризовал действия россиян как попытку «приобрести некоторую рекламу в Facebook, чтобы посеять раздор».

«Нет, это серьезное дело. Это не только несколько объявлений в Facebook. Нападение на одну партию должно расцениваться как нападение на всех… Мне очень нравится Джаред, но он упускает большую деталь. Можете представить, что бы мы говорили, если бы россияне или иранцы „взломали“ президентскую команду Республиканской партии?», — отметил Грэм.

Напомним, 23 апреля во время саммита 2019 Time 100 Джаред Кушнер заявил, что расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в выборы в США нанесло больший вред американской политике, чем само вмешательство. В то же время, Грэм, несмотря на заявления о непричастности Трампа к действиям россиян, подчеркивает на необходимости усиления санкций против РФ.