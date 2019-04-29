Пасхальный град и грозы наделали беды в западных областях

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Град и сильный ливень прошли на Пасху в Золочевском районе Львовской области и на Тернопольщине, в результате чего были подтоплены несколько жилых домов, хозяйственные постройки и приусадебные участки.

Как сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Тернопольской области непогода сопровождалось грозами, мощными порывами ветра и градом. Спасатели зафиксировали подтопление свыше 30-ти домохозяйств в населенных пунктах трех районов области.

Кроме этого, в Бережанском районе потоком дождевых вод были повреждены два легковых авто. Аналогичный инцидент произошел и на территории Львовщины.

«Течением реки Махнивка, которая вышла из берегов, снесло автомобиль Volkswagen Touran, в котором находился владелец. Специалисты помогли водителю через окно выбраться из заблокированного транспортного средства, и с помощью лестниц-палок переправили в безопасное место», — сообщает пресс-служба ГСЧС Львовщины.

В воскресенье спасатели также расчищали дороги, заблокированные деревьями.

Напомним, на Пасху в Житомирской области выпал град. Также в регионе прошел сильный дождь, который существенно осложнил движение на трассах.