Великодній град та грози наробили біди у західних областях

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Град та сильна злива пройшли на Великдень у Золочівському районі Львівської області та на Тернопільщині, внаслідок чого було підтоплено кілька житлових будинків, господарські будівлі та присадибні ділянки.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, у Тернопільській області негода супроводжувалося грозами, потужними поривами вітру і градом. Рятувальники констатують підтоплення понад 30 домогосподарств у населених пунктах трьох районів області.

Окрім цього, у Бережанському районі потоком дощових вод було пошкоджено два легкових авто. Аналогічний інцидент трапився і на території Львівщини.

«Течією річки Махнівки, яка вийшла з берегів, знесло автомобіль Volkswagen Touran, в якому перебував власник. Фахівці ДСНС допомогли водію через вікно вибратися із заблокованого транспортного засобу, й за допомогою драбин-палок переправили в безпечне місце», — повідомляє прес-служба ДСНС Львівщини.

У неділю рятувальники розчищали дороги від повалених дерев.

Нагадаємо, на Великдень у Житомирській області випав великий град. Також в регіоні пройшов сильний дощ, який суттєво ускладнив рух на трасах.