Росія не зрозуміла натяк: у Сенаті США закликали посилити санкції проти КремляРосія не зрозуміла натяк: у Сенаті США закликали посилити санкції проти Кремля / Фото: OnSmi.ru

https://racurs.ua/ua/n121368-nam-potribno-bilshe-sankciy-u-senati-ssha-zaklykaly-posylyty-tysk-na-rosiu.html

Ракурс

Посилити санкції США проти Росії закликав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

«Нам потрібно більше санкцій, а не менше», — сказав Грем, заявивши, що очевидно, в РФ не зрозуміли повідомлення (попередні санкції не досягли бажаного результату — ред), пише Bloomberg.

Грем також розкритикував заяви радника і зятя президента Джареда Кушнера через применшення значення втручання Москви в американські президентські вибори 2016 року. Нещодавно Кушнер охарактеризував дії росіян як спробу «придбати деяку рекламу в Facebook, щоб посіяти розбрат».

«Ні, це серйозна справа. Це не лише кілька оголошень у Facebook. Напад на одну партію повинен розцінюватися як напад на всіх… Мені дуже подобається Джаред, але він упускає велику деталь. Можете уявити, що б ми говорили, якби росіяни або іранці „зламали“ президентську команду Республіканської партії?», — зазначив Грем.

Нагадаємо, 23 квітня під час саміту 2019 Time 100 Джаред Кушнер заявив, що розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання РФ у вибори в США завдало більшої шкоди американській політиці, аніж саме втручання. Водночас, Грем, попри заяви про непричетність Трампа до дій росіян, наголошує на необхідності посилення санкцій.