Боевые киты ВМС РФ: в Норвегии обнаружили белугу с российским оборудованием

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Белых китов могут специально тренировать военно-морские силы России. К такому мнению склоняются биологи из Норвегии, которые недавно наткнулись на белугу с креплением и надписями «оборудование Санкт-Петербурга».

Норвежские морские биологи считают, что российский флот реализует программу по использованию подводных млекопитающих в качестве спецсил, пишет Guardian.

Рыбаки из села Инга рассказали, что на прошлой неделе белуга подплыла к лодкам. Кит был опоясан креплением, на которое, вероятно, устанавливалась камера или оружие. Рыбаки отметили, что кит был дружелюбным. На второй день им удалось снять обвес с надписью: «оборудование Санкт-Петербурга».

По словам профессора Арктического университета Одена Рикардсена, российские исследователи отрицают какое-либо отношение к китам и не исключают возможную причастность морских сил Мурманска.

«Мы знаем, что в России случалось, что китов держали в плену, и некоторых из них выпускали», — говорит Рикардсен.

Guardian напоминает, что в 1980-х годах в СССР действовала программа военной тренировки дельфинов. Согласно официальным данным, ее закрыли в 1990-х годах. Вместе с тем, в 2017 году телеканал Минобороны РФ отмечал, что российский ВМС снова начал тренировать китов, морских котиков и дельфинов в полярных водах. Также Мурманский институт исследований морской биологии недавно изучал, могут ли киты-белуги охранять морские базы в Арктике.