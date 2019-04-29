Российские паспорта для ОРДЛО: Путин озвучил новые требования к Украине, в Ростовской области открыли центр выдачи

Российские паспорта для ОРДЛО, фото — Reuters

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В Ростовской области России начали открывать центры выдачи паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Первый такой пункт, который будет дарить российское гражданство жителям фейковой ЛНР, 29 апреля открыли в Новошахтинске, сообщает российское госагенство «РИА-Новости».

Аналогичный центр откроют во вторник, 30 апреля, для жителей так называемой ДНР. Россияне заявили, что принимать заявления от жителей ОРДЛО будут уполномоченные лица в Донецке и Луганске, а в Ростовской области их будут только рассматривать и выдавать готовые документы. В соответствии с указом президента РФ Путина, весь процесс должен продолжаться не более трех месяцев, а обратиться за российским паспортом можно будет, не отказываясь от гражданства Украины.

Центр в Новошахтинске предназначен для обработки до 200 заявлений в день. Сюда желающие получить паспорт РФ должны приехать уже за готовым документом.

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что выгоду от общего гражданства смогут получить и россияне, и украинцы, передает агентство Reuters. Кроме того, он призвал победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского «восстановить в правах бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили», который был лишен украинского гражданства.

Путин заявил, что рассчитывает договориться с Зеленским о совместном гражданстве. А высказывания Зеленского о готовности выдавать всем россиянам украинские паспорта Путин оценил фразой «очень хорошо».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в Москве сообщил, что после получения паспортов РФ жители Донбасса не перестанут быть гражданами Украины и смогут голосовать, поскольку это «предусмотрено минскими соглашениями».

«Они были гражданами Украины и не перестают быть ими, если они этого сами не захотят», — сказал Песков.

Он также заявил, что сейчас «отсутствует понимание, будет ли обязательным переезд в Россию для граждан Украины в случае получения ими гражданства РФ».

Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Этот шаг уже осудили в Украине, Евросоюзе и США.

Впоследствии Путин заявил, что допускает введение упрощенной процедуры выдачи российских паспортов всем гражданам Украины, а не только жителям оккупированных территорий Донбасса.