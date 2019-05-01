В МИД Украины отреагировали на российские паспорта украинцам. Фото: NEWS.ru

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МИД Украины требует от России безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

Украинское государство не признает указ президента РФ Владимира Путина, направленный на предоставлении украинцам российского гражданства. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, которое 1 мая было обнародовано на веб-странице ведомства.

В заявлении отмечается, что подписанный Путиным указ касательно паспортов украинцам на Донбассе и в Крыму юридически ничтожен и не имеет никаких правовых последствий и не будет признан Украиной.

В МИД отметили, что цель принятых российской стороной решений по «защите прав и свобод человека и гражданина» в ОРДЛО и в Крыму — это настоящий цинизм, поскольку именно Москва оккупировала украинский полуостров и разожгла вражду на Донбассе.

Дипломаты заверили, что ноту протеста безотлагательно вручат представителям МИД России. В документе также говорится о том, что Украина оставляет за собой право на принятие эффективных мер для защиты национальной безопасности, законных прав и интересов украинских граждан согласно международного права и украинского законодательства. Отмечается, что Киев и в дальнейшем будет работать с международными партнерами над усилением консолидированного санкционного давления на Кремль.

Напомним, 1 мая российский президент Владимир Путин подписал указ «Об отдельных категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Таким образом жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма могут в упрощенном порядке получить паспорта граждан РФ.