У Усика отобрали пояс чемпиона по версии WBA. Фото: Александр Усик у Facebook

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Ракурс

Боксер из России Денис Лебедев снова стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Ранее этим титулом владел украинец Александр Усик, которого WBA обязало в марте провести защиту титула с Лебедевым. Россиянин ранее владел статусом «чемпиона в отпуске». После того как украинец не захотел боксировать в первом тяжелом весе, а начал готовиться к дебюту в супертяжелом весе, организация решила восстановить Лебедева в статусе чемпиона. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса».

Как известно, российский боксер не участвовал в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Именно в этом турнире победил украинец Усик. Вероятно, что Лебедев проведет следующий бой с малоизвестным британским боксером Лоуренсом Коли.

Напомним, абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик в своем дебютном поединке в супертяжелом весе встретится с представителем Камеруна Карлосом Такамом. Бой состоится 18 мая в Чикаго. Соперник украинца на профессиональном ринге провел 36 боев, в которых 28 раз выигрывал нокаутами.

В свое время Такам был чемпионом мира по второстепенной версии WBF, а в течение 2011−2012 годов был чемпионом Африки. В 2017 году спортсмен претендовал на чемпионский титул, но проиграл два поединка против Энтони Джошуа и Дерека Чисоры.