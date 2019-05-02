Сказка «Аяксу» продолжается, Месси бьет «Ливерпуль», фото — УЕФА

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Ракурс

В Европе состоялись первые матчи ½ финала Лиги чемпионов.

Амстердамский «Аякс» победил на выезде лондонский «Тоттенхэм» 1:0 и сделал весомую заявку на выход в финал Лиги чемпионов. Голландцы на предыдущих стадиях плей-офф прошли двух европейских грандов — «Реал» и «Ювентус».

История продолжилась на стадионе «Тоттенхэма», причем «Аякс» в пятом матче плей-офф Лиги чемпионов сыграл лучше гранда топ-чемпионата. Кстати, именно «Аякс» выбил в 2018 году из турнира киевское «Динамо».

«Барселона» дома принимала финалиста прошлой Лиги чемпионов «Ливерпуль». Несмотря на то, что гости из Великобритании больше владели инициативой и пробивали по воротам испанской команды, забивали в матче только игроки «Барсы».

Луис Суарес и дважды Лионель Месси сделали счет 3:0, причем аргентинец второй гол забил феноменальным ударом со штрафного.

Ответные матчи состоятся 6−7 мая.