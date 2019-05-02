Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что происходит в городе в пятую годовщину событий, фото — Думская

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Правоохранители Одессы в день пятой годовщины трагических событий 2 мая 2014 года взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь. Установлены фильтрационные пункты, на прилегающих улицах ограничено движение транспорта. Подразделения полиции диалога будут сопровождать колонны с демонстрантами.

На Куликовом поле и Соборной площади вскоре начнутся массовые мероприятия, связанные с годовщиной событий. Вход сюда возможен только через фильтрационные пункты. Людей, пришедших почтить память погибших, пропускают свободно, но проверяют металлоискателями. Правда, проход на площадь только один.

«Это обусловлено исключительно задачей не допустить нарушений общественного порядка и угрозы жизни и здоровью людей, которые присоединятся к почтению памяти погибших в Доме профсоюзов», — сообщила пресс-служба одесской Нацполиции.

Правоохранители также предупредили одесситов об ответственности за использование символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и просили помнить о страшных событиях, которые стали поводом сегодняшних акций.

Еще вчера в городе ввели контроль на въездах в город. На стационарных и дополнительных постах силовики проводят тщательную проверку автомобилей.

В целом порядок в городе будут охранять 2,5 тыс. сотрудников полиции, среди которых — 650 бойцов Национальной гвардии.

Напомним, что 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.