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Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что происходит в городе в пятую годовщину событий, фото — Думская

Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что сегодня происходит в городе (ФОТО, ВИДЕО)

2 мая 2019, 08:37
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Правоохранители Одессы в день пятой годовщины трагических событий 2 мая 2014 года взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь. Установлены фильтрационные пункты, на прилегающих улицах ограничено движение транспорта. Подразделения полиции диалога будут сопровождать колонны с демонстрантами.

На Куликовом поле и Соборной площади вскоре начнутся массовые мероприятия, связанные с годовщиной событий. Вход сюда возможен только через фильтрационные пункты. Людей, пришедших почтить память погибших, пропускают свободно, но проверяют металлоискателями. Правда, проход на площадь только один.

Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что происходит в городе в пятую годовщину событий, фото — Думская

Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что происходит в городе в пятую годовщину событий

«Это обусловлено исключительно задачей не допустить нарушений общественного порядка и угрозы жизни и здоровью людей, которые присоединятся к почтению памяти погибших в Доме профсоюзов», — сообщила пресс-служба одесской Нацполиции.

Правоохранители также предупредили одесситов об ответственности за использование символики коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и просили помнить о страшных событиях, которые стали поводом сегодняшних акций.

Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что происходит в городе в пятую годовщину событий

Еще вчера в городе ввели контроль на въездах в город. На стационарных и дополнительных постах силовики проводят тщательную проверку автомобилей.

В целом порядок в городе будут охранять 2,5 тыс. сотрудников полиции, среди которых — 650 бойцов Национальной гвардии.

Напомним, что 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что происходит в городе в пятую годовщину событий, фото — Думская

Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что происходит в городе в пятую годовщину событий

Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что происходит в городе в пятую годовщину событий

Трагедия 2 мая 2014 года в Одессе: что происходит в городе в пятую годовщину событий

Источник: Ракурс


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