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Новинський і Мураєв привезли до Одеси декілька автобусів «підтримки», фото — "Думская"
Роковини 2 травня 2014 року: Новинський і Мураєв привезли до Одеси декілька автобусів «підтримки» — ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121458-rokovyny-2-travnya-2014-roku-novynskyy-i-muraiev-pryvezly-do-odesy-dekilka-avtobusiv.htmlРакурс
Народні депутати Вадим Новинський та Євген Мураєв привезли до Одеси на відзначення роковин трагедії 2 травня 2014 року декілька автобусів «підтримки».
Групи осіб, які приїхали вшанувати пам’ять загиблих 2 травня 2014 року у Будинку профспілок, прибули на автобусах з київськими номерами, повідомляє «Думская» і оприлюднює відповідні фото.
Наразі в Одесі не відбулося якихось екстраординарних подій. До Будинку профспілок на Куликовому полі приходили декілька проросійських українських політиків, які спеціально приїхали в місто.
Квіти до місця загибелі кількох десятків осіб принесли нардепи Новинський, Мураєв та Михайло Добкін.
У місті багато поліції і військовослужбовців Нацгвардії, прилеглі до площі соборної та Куликового поля вулиці перекриті. Уранці територію перевірили на предмет вибухових пристроїв.
Одесити також сьогодні вшанували пам’ять патріотів, які загинули в ході вуличних боїв на вулиці Грецькій. Під час сутичок 2 травня тут загинули Андрій Бірюков та Ігор Іванов.
У заході прийняли участь понад 200 осіб. Одесити поклали квіти, після чого військові капелани провели молебень.
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