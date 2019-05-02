Новинський і Мураєв привезли до Одеси декілька автобусів «підтримки», фото — "Думская"

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Народні депутати Вадим Новинський та Євген Мураєв привезли до Одеси на відзначення роковин трагедії 2 травня 2014 року декілька автобусів «підтримки».

Групи осіб, які приїхали вшанувати пам’ять загиблих 2 травня 2014 року у Будинку профспілок, прибули на автобусах з київськими номерами, повідомляє «Думская» і оприлюднює відповідні фото.

Наразі в Одесі не відбулося якихось екстраординарних подій. До Будинку профспілок на Куликовому полі приходили декілька проросійських українських політиків, які спеціально приїхали в місто.

Квіти до місця загибелі кількох десятків осіб принесли нардепи Новинський, Мураєв та Михайло Добкін.

У місті багато поліції і військовослужбовців Нацгвардії, прилеглі до площі соборної та Куликового поля вулиці перекриті. Уранці територію перевірили на предмет вибухових пристроїв.

Одесити також сьогодні вшанували пам’ять патріотів, які загинули в ході вуличних боїв на вулиці Грецькій. Під час сутичок 2 травня тут загинули Андрій Бірюков та Ігор Іванов.

У заході прийняли участь понад 200 осіб. Одесити поклали квіти, після чого військові капелани провели молебень.