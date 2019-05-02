Новинский и Мураев привезли в Одессу несколько автобусов «поддержки», фото — "Думская"

https://racurs.ua/n121458-godovschina-2-maya-2014-goda-novinskiy-i-muraev-privezli-v-odessu-neskolko-avtobusov.html

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Народные депутаты Вадим Новинский и Евгений Мураев привезли в Одессу на празднование годовщины трагедии 2 мая 2014 года несколько автобусов «поддержки».

Группы лиц, приехавших почтить память погибших 2 мая 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов, прибыли на автобусах с киевскими номерами, сообщает «Думская», обнародуя соответствующие фото.

Пока в Одессе не произошло каких-то экстраординарных событий. К Дому профсоюзов на Куликовом поле приходили несколько пророссийских украинских политиков, которые специально приехали в город.

Цветы к месту гибели нескольких десятков человек принесли нардепы Новинский, Мураев и Михаил Добкин.

В городе много полиции и военнослужащих Нацгвардии, прилегающие к площади соборной и Куликова поля улицы перекрыты. Утром территорию проверили на предмет взрывных устройств.

Одесситы также сегодня почтили память патриотов, погибших в ходе уличных боев на улице Греческой. Во время столкновений 2 мая здесь погибли Андрей Бирюков и Игорь Иванов.

В мероприятии приняли участие более 200 человек. Одесситы возложили цветы, после чего военные капелланы провели молебен.