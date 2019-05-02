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Новинский и Мураев привезли в Одессу несколько автобусов «поддержки», фото — "Думская"

Годовщина 2 мая 2014 года: Новинский и Мураев привезли в Одессу несколько автобусов «поддержки» — СМИ (ФОТО)

2 мая 2019, 14:15
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Народные депутаты Вадим Новинский и Евгений Мураев привезли в Одессу на празднование годовщины трагедии 2 мая 2014 года несколько автобусов «поддержки».

Группы лиц, приехавших почтить память погибших 2 мая 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов, прибыли на автобусах с киевскими номерами, сообщает «Думская», обнародуя соответствующие фото.

Новинский и Мураев привезли в Одессу несколько автобусов «поддержки»

Новинский и Мураев привезли в Одессу несколько автобусов «поддержки», фото — Думская

Пока в Одессе не произошло каких-то экстраординарных событий. К Дому профсоюзов на Куликовом поле приходили несколько пророссийских украинских политиков, которые специально приехали в город.

Цветы к месту гибели нескольких десятков человек принесли нардепы Новинский, Мураев и Михаил Добкин.

Новинский и Мураев привезли в Одессу несколько автобусов «поддержки»

Новинский и Мураев привезли в Одессу несколько автобусов «поддержки»

В городе много полиции и военнослужащих Нацгвардии, прилегающие к площади соборной и Куликова поля улицы перекрыты. Утром территорию проверили на предмет взрывных устройств.

Новинский и Мураев привезли в Одессу несколько автобусов «поддержки»

Одесситы также сегодня почтили память патриотов, погибших в ходе уличных боев на улице Греческой. Во время столкновений 2 мая здесь погибли Андрей Бирюков и Игорь Иванов.

В мероприятии приняли участие более 200 человек. Одесситы возложили цветы, после чего военные капелланы провели молебен.


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